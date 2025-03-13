На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

На курорте Манжерок пройдут детские соревнования «Кубок Мечты»

На курорте Сбера «Манжерок» в республике Алтай пройдут детские соревнования по горнолыжному спорту «Кубок Мечты». Они состоятся с 14 по 15 марта, сообщили в пресс-службе курорта. В заездах примут участие дети с разными возможностями здоровья.

Инклюзивные соревнования по горнолыжному спорту соберут около 70 юных спортсменов из 10 регионов страны. В рамках «Кубка мечты» будут разыграны 12 комплектов наград. «На нашем курорте дети с ограниченными возможностями здоровья тренируются ежедневно. В месяц проходит более 150 занятий по горным лыжам. Только за прошлый год курорт "Манжерок" посетило около 200 ребятишек, для которых мы провели более 780 тренировочных часов. Результаты работы дети показывают на соревнованиях. В каждом сезоне на курорте проходит до 10 инклюзивных заездов», — отметил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Фото: Пресс-служба курорта «Манжерок»

Руководитель проекта РОО «АСКРА «Эдельвейс» Галина Ермолова указала, что спортивные занятия способствуют развитию навыков управления своим телом, улучшению координации и ловкости. «Это помогает повысить уверенность в своих силах и возможностях, это положительно влияет на общее самочувствие и настрой. За годы реализации проекта были случаи, когда дети начинали самостоятельно ходить и говорить после активных занятий спортом», — подчеркнула она.

Проведение подобных соревнований и развитие площадок для инклюзивного спорта создают равные возможности для детей в регионе. Курорт Сбера уже более 5 лет реализует программу «Манжерок-детям», основная задача которой — помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. На счету курорта десятки проектов: строительство детских и спортивных площадок, модульного здания школы, спонсорская помощь, оказанная различным детским и спортивным учреждениям региона.

Всего в регионе насчитывается более 1,5 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. Два года подряд курорт выступает основным партнером инклюзивных детских соревнований. Благодаря «Манжероку» и команде региональной общественной организации «Адаптивно-спортивный клуб Республики Алтай «Эдельвейс» у детей с особенностями развития есть возможность проходить высокоэффективную реабилитацию, посещая тренировки по роллер-спорту и горнолыжному спорту на площадках курорта. В 2025 году появилось новое направление — сноуборд.

