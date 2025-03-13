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03:40, 13 марта 2025Мир

В Швейцарии рассказали о «психологической войне» Трампа против Зеленского

Профессор Штахель: Трамп хочет устранить Зеленского ради сделки с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп ведет «психологическую войну» против главы Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал швейцарский военный эксперт Альберт Штахель в интервью изданию Focus.

По его словам, украинский лидер является препятствием для Трампа на пути к сделкам с Россией. «Он [Трамп] хочет устранить Зеленского. Этому служит и это объявление о прекращении огня, которое может дискредитировать Зеленского в Украине», — считает эксперт.

Он отметил, что в ближайшие дни станет ясно, какую цену Киеву придется заплатить за прекращение огня. В частности, как предположил Штахель, российский лидер Владимир Путин может потребовать капитуляции Украины. При этом он выразил уверенность, что Трамп заставит Зеленского согласиться на это условие.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет забегать вперед по теме перемирия, предложенного по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

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