На Западе заявили о сигнале Путина перед переговорами с США

WP: Путин послал демонстративный сигнал, прибыв в Курскую область

Президент России Владимир Путин послал демонстративный сигнал перед переговорами с американскими представителями, прибыв в Курскую область в камуфляжной форме. Об этом пишет Washington Post (WP).

«В преддверии переговоров с официальными лицами США о предлагаемом 30-дневном прекращении огня на Украине президент России Владимир Путин направил демонстративный военный сигнал, появившись в редкой камуфляжной форме в Курской области», — говорится в статье.

Вечером 12 марта появились кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На видеозаписи Путин был одет в форму с камуфляжем.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Путин как верховный главнокомандующий надел военную форму в Курской области, потому что счел это необходимым.