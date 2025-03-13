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14:28, 13 марта 2025Забота о себе

Объяснены причины сонливости после еды

Врач Леонтьева объяснила сонливость после еды снижением уровня сахара в крови
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Сонливость после еды может объясняться резкими скачками уровня сахара в крови, рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева. Ее слова приводит агентство RuNews24.

Терапевт предупредила, что резкое понижение уровня глюкозы в крови, а затем такое же резкое повышение чаще всего возникает после употребления богатой простыми углеводами пищи. Также человек может чувствовать себя уставшим и испытывает сильное желание немного поспать, если съел много жирной еды, на переваривание которой требуется много энергии.

«Кроме того, у людей с инсулинорезистентностью или преддиабетом после еды может произойти более выраженный выброс инсулина, что приводит к резкому снижению уровня глюкозы и, как следствию, к сонливости», — добавила врач.

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По словам Леонтьевой, послеобеденная сонливость также может возникать из-за прилива крови к органам ЖКТ, необходимого для переваривания пищи. Упадок сил в этом случае объясняется тем, что кровоснабжение мозга может временно уменьшиться. Еще одной причиной желания вздремнуть после еды врач назвала дефицит железа в крови.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Лопатин назвал неожиданную причину постоянной усталости и слабости. По его словам, они могут быть связаны не только с недосыпом или стрессом, но и с особенностями питания.

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