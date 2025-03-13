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16:48, 13 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемый в педофилии Поднебесный выступил против смягчения ему меры пресечения

Обвиняемый в педофилии блогер Поднебесный против отправки его под домашний арест
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Блогер и лидер инцелов Алексей Поднебесный, который обвиняется в педофилии, выступает против смягчения ему меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на его друга.

По словам товарища, в СИЗО Поднебесный хорошо себя чувствует и получает посылки от сочувствующих. При этом его друзья даже нашли квартиру, в которой блогер сможет остановиться, если меру смягчат с содержания под стражей на домашний арест, однако он сам оказался против этого.

Причину такого решения Поднебесный не назвал. Однако, по данным канала, это может быть связано с тем, что одни сутки под стражей суд приравнивает к одному-двум суткам в колонии, а сутки под домашним арестом — только к 0,5.

Блогер обвиняется по части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и части 1 статьи 135 («Развратные действия без применения насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

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