Опровергнуты данные о приказе провести занятия на тему «Цена победы» в школах Курска

Данные о приказе провести занятия на тему «Цена победы» в школах Курска — фейк

Временно исполняющая обязанности (врио) министра образования и науки Курской области Наталия Леонова опровергла информацию о приказе педагогам курских школ провести внеурочное занятие «Разговоры о важном» на тему «Цена победы» в рамках подготовки к празднованию освобождения Суджи.

«Внимание! Фейк!» — написала она на своей странице во «Вконтакте».

В сети появился документ якобы разработанный Министерством образования и науки Курской области. Это приказ за номером 1-1488/5 от 13 марта 2025 года. При этом на сайте ведомства такого документа нет.

Можно заметить, что так называемый приказ содержит фактическую ошибку. Леонова Н. В. там указана как министр образования и науки Курской области, хотя на самом деле она является врио министра образования и науки Курской области. Также неправильно указана ее подпись. В настоящих документах можно убедиться, что ее должность и автограф выглядят иначе.

Также, если сравнивать данный документ с другими реальными приказами министерства, то можно заметить, что он неправильно оформлен. В оригинальных бумагах иначе сделана «шапка». Данные о приказе располагаются по центру листа, а не сбоку.

Кроме того, выдуманы контактные данные. На самом деле Министерство образования Курской области располагается по адресу г. Курск, ул. Кирова, 7, тел.: (4712) 70-05-93, индекс: 305000. В фейковом документе же написано так: г. Курск, ул. Ленина, 45, тел: (4712)34-56-78, индекс: 305004.

В «приказе» указано, что на уроке должно быть зачитано обращение генерала Михаила Гудкова, командира 155 бригады морской пехоты, героя Российской Федерации. Он якобы говорит, что жизнь воина ничего не стоит, если он не готов ее отдать. Военный также якобы заявляет, что чем выше цель, тем больше крови она требует. Подобное высказывание вызывает сомнение в достоверности, так как российские командиры и политики постоянно указывают на то, как важна жизнь бойцов. Например, президент РФ Владимир Путин не единожды называл приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой. Он указывал, что боевая работа должна идти постепенно, без победных реляций.

Сообщение о том, что Министерство образования и науки Курской области поручило школам региона провести внеурочные занятия на тему «Цена победы» в рамках подготовки к празднованию освобождения Суджи, не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».