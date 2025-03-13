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22:16, 13 марта 2025Бывший СССР

Попавшие в плен ВСУ срочники стали свидетелями казни российских солдат

RT: Попавшие в плен ВСУ срочники стали свидетелями казни российских солдат
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Свердловские срочники, которые провели семь месяцев в плену под Суджей и были освобождены, стали свидетелями казни солдат ВС России со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщает RT.

Такая же участь ожидала и уральцев, но в последний момент солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) решили включить их в список для обмена. «Они сначала нам не верили, что мы срочники. Мои документы сгорели, доказать ничего не мог», — сообщил один из собеседников RT.

По словам срочников, украинские военнослужащие не щадили контрактников, а также расстреливали мирных жителей, у которых не было при себе документов.

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