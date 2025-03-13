Последствия санкций для нефтяного экспорта России оценили

Bloomberg: Экспорт российской нефти почти не пострадал из-за санкций

Очередной пакет американских санкций привел к тому, что экспорт российской нефти снизился лишь незначительно. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

По его данным, в прошлом месяце российские нефтедобытчики экспортировали 7,28 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день, что всего на 100 тысяч баррелей в день меньше, чем в январе. Таким образом, после короткого периода неопределенности объемы экспорта в основном восстановились.

При этом средневзвешенная цена на российскую сырую нефть в прошлом месяце снизилась на 6,91 доллара за баррель, до 61,09 доллара. Из общего объема экспорта нефти ежедневные продажи сырой нефти выросли на 90 тысяч баррелей, до 4,61 миллиона, тогда как экспорт нефтепродуктов сократился на 190 тысяч, до 2,67 миллиона. Кроме того, агентство оценило ежедневную добычу сырой нефти в России в 9,12 миллиона баррелей в феврале, что на 80 тысяч баррелей меньше, чем в январе.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2025 года совокупные доходы России от нефтеэкспорта уменьшились в месячном выражении на 2,4 миллиарда долларов, или на 16 процентов. В годовом выражении они снизились на 2,6 миллиарда долларов.