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11:41, 13 марта 2025Интернет и СМИ

Принадлежавший СССР домен удалят из интернета

ICANN: Домен .su полностью прекратят использовать к 2030 году
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Happy Stock Photo / Shutterstock / Fotodom

Международная организация ICANN , управляющая доменными именами и IP-адресами, сообщила о планах удалить из интернета домен .su, принадлежавший СССР. Об этом сообщает сайт Domain Name Wire.

В материале отмечается, что ICANN отправила письмо Российскому институту развития общественных сетей, отвечающего за домен .su. В нем говорилось о планах поэтапно отказываться от использование принадлежащего СССР адреса.

В компании добавили, что это решение приняли в соответствии с политикой компании по выводу доменов стран, исключенных из специального международного стандарта. Несмотря на то, что домен .su удалили из него в 1992 году, он продолжает функционировать, подчеркнули в статье.

Domain Name Wire подчеркнул, что сейчас в доменной зоне .su зарегистрировано более 100 тысяч пользователей. Кроме того, в ней есть возможность для регистрации новых юзеров.

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