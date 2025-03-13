Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:11, 13 марта 2025Бывший СССР

Путин заявил о наступлении ВС России почти на всех участках фронта

Путин: Российские войска наступают почти на всех участках фронта
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска наступают почти на всех участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, и там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения», — сказал он.

Ранее Путин оценил готовность Украины к прекращению огня. По его словам, с учетом ситуации на фронте Украина должна была попросить о прекращении огня гораздо раньше.

До этого он оценил возможность контроля прекращения огня. Он указал на необходимость механизмов контроля за действиями Киева в указанный период.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

    В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Путин рассказал об освобождении Суджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше