Путин заявил о наступлении ВС России почти на всех участках фронта

Российские войска наступают почти на всех участках фронта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
«Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, и там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения», — сказал он.
Ранее Путин оценил готовность Украины к прекращению огня. По его словам, с учетом ситуации на фронте Украина должна была попросить о прекращении огня гораздо раньше.
До этого он оценил возможность контроля прекращения огня. Он указал на необходимость механизмов контроля за действиями Киева в указанный период.