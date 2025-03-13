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16:13, 13 марта 2025Ценности

Российские мужчины ринулись делать пластику лица

Shot: Спрос на пластические операции у российских мужчин вырос на 30 процентов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российские мужчины ринулись делать блефаропластику — пластическую операцию по удалению лишней кожи и жира с верхнего и нижнего век. Об этом сообщает Shot.

В разговоре с Shot хирурги рассказали, что спрос на хирургические вмешательства среди клиентов мужского пола возрастом от 30 лет за последний год вырос на 30 процентов. Чаще всего россияне делают блефаропластику нижних век, чтобы убрать с лица морщины, мешки под глазами и различные грыжи.

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На втором месте по популярности — подтяжка лба. По словам врачей, мужчины также нередко делают уходовые процедуры, но при этом плохо переносят инъекции. Чаще клиенты-мужчины стали прибегать и к ботоксу.

Ранее в марте Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос.

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