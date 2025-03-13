Российские военные спасли жившего четыре месяца в подвале под Курском младенца

Российские военные спасли младенца, четыре месяца жившего в подвале под Курском. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он отметил, что навестил семью ребенка. Очень хороший мальчишка — ему год с небольшим, живой, веселый. Он за свою маленькую жизнь полгода провел в оккупации, из них почти четыре месяца — в подвале», — поделился Хинштейн.
Жизнелюбие и сильный характер жителей Курской области впечатляют, подчеркнул он.
Хинштейн также заверил, что Курской области уже сформирован единый реестр жителей региона, с которыми была утрачена связь. Некоторых людей из ранее оккупированных населенных пунктов эвакуируют военнослужащие.
До этого МЧС показало видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области.
В ведомстве добавили, что из Суджанского района удалось вывезти свыше 90 человек.