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12:01, 13 марта 2025Россия

Российские военные спасли жившего четыре месяца в подвале под Курском младенца

Хинштейн: Военные спасли младенца, четыре месяца жившего в подвале под Курском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российские военные спасли младенца, четыре месяца жившего в подвале под Курском. Об этом сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он отметил, что навестил семью ребенка. Очень хороший мальчишка — ему год с небольшим, живой, веселый. Он за свою маленькую жизнь полгода провел в оккупации, из них почти четыре месяца — в подвале», — поделился Хинштейн.

Жизнелюбие и сильный характер жителей Курской области впечатляют, подчеркнул он.

Хинштейн также заверил, что Курской области уже сформирован единый реестр жителей региона, с которыми была утрачена связь. Некоторых людей из ранее оккупированных населенных пунктов эвакуируют военнослужащие.

До этого МЧС показало видео с эвакуацией жителей на освобожденных территориях Курской области.

В ведомстве добавили, что из Суджанского района удалось вывезти свыше 90 человек.

ЖЗЛ
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