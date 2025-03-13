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09:39, 13 марта 2025Силовые структуры

Российских врачей арестовали за фиктивный диагноз военному ради освобождения от службы

В Омске суд арестовал 2 врачей за фиктивный диагноз военному
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Омске суд арестовал заведующую неврологическим отделением госпиталя для ветеранов войны Марину Савченко и ее пособницу Татьяну Шевченко, которые поставили фиктивный диагноз военному ради его освобождения от службы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов области.

Женщины проходят обвиняемыми по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в марте — апреле 2024 года омички получили 500 тысяч рублей от военнослужащего за фиктивную госпитализацию и постановку диагноза для освобождения от прохождения военной службы.

Ранее сообщалось, что в Брянской области перед судом предстанет бывший депутат Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимир Реук по делу о хищении денег участников спецоперации.

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