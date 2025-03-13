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04:49, 13 марта 2025Мир

Тещу вице-президента США уличили в продвижении инклюзивности

CBS: Теща вице-президента США Вэнса продвигает политику инклюзивности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса Лакшми Чилукури занимается продвижением политики инклюзивности и расового разнообразия, против которой сейчас выступает американский президент Дональд Трамп и его администрация, включая самого Вэнса. Об этом сообщает CBS News.

Утверждается, что Чилукури является ректором Шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего. Она, в частности, участвовала в создании экспериментального курса по расе, этносу и гендеру в биологии и входила в университетский комитет по разнообразию биологических наук. В ее письме поступающим студентам особый акцент делается на проблемы «системного расизма».

«Я люблю свою тещу. Если она не разделяет моих взглядов на DEI, я полагаю, мне придется поступить так, как поступают 99 процентов американцев: смириться с этим. Я предпочту сосредоточиться на ее доброте и том факте, что она потрясающая мать и любящая бабушка для самых важных людей в моей жизни», — сказал Вэнс в комментарии телеканалу.

Ранее Вэнс высказался о воевавшем за Украину родственнике. «Я не имею никакого желания спорить с ним публично. Я не понимаю, почему Нейт [Вэнс] решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре», — сказал он.

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