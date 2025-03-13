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21:53, 13 марта 2025Мир

Трамп отказался верить союзникам по НАТО об угрозе со стороны России

Трамп заявил, что не верит союзникам по НАТО об угрозе со стороны России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в обоснованность слов союзников Соединенных Штатов по НАТО об угрозе атаки за стороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте журналисты спросили у главы Белого дома, верит ли он в обоснованность заявлений союзников Вашингтона по НАТО о возможности атаки со стороны России. «Нет… я не вижу, чтобы это произошло», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

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