Турист захотел помочиться на мосту в Таиланде, упал с двух метров и не выжил

Khaosod: Итальянский турист упал с двухметрового моста в Таиланде и не выжил

Итальянский турист приехал на ежегодный фестиваль горячих источников в тайскую провинцию Ранонг, упал с моста и не выжил. Об этом сообщает Khaosod.

В среду, 12 марта, местный житель обнаружил человека без признаков жизни, лежавшего в траве под двухметровым мостом около офиса Национальной телекоммуникационной компании, примерно в 100 метрах от фестивальной площадки. Он сообщил об этом в полицию, и стражи правопорядка немедленно выехали на место.

Власти опознали туриста как 65-летнего гражданина Италии по имени Марко. Судмедэксперты не обнаружили на его теле никаких признаков физического насилия. По мнению следователей, мужчина захотел помочиться на мосту в месте, которое местные жители обычно используют для этих целей, потерял равновесие, упал и ударился головой о твердую поверхность.

Ранее в Таиланде британский турист бесследно исчез в озере во время катания на каяке и был найден бездыханным спустя три дня. Правоохранители назвали произошедшее случайностью.