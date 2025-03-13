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21:56, 13 марта 2025Бывший СССР

Украина предлагала США подписать соглашение по полезным ископаемым на переговорах

РБК-Украина: Киев предлагал США подписать соглашение по полезным ископаемым
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Украина предлагала США подписать соглашение по полезным ископаемым на переговорах в Джидде. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источник.

Отмечается, что американская сторона взяла паузу на раздумья. Соединенные Штаты также высказали предложение подписать сразу более широкое соглашение.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, вначале стороны планировали подписать рамочное соглашение, а уже за ним последовал бы новый договор, который содержал бы детали сотрудничества Киева и Вашингтона по полезным ископаемым. Таким образом, подписание рамочного соглашения должно было быть лишь первым шагом к реальной сделке, но оно до сих пор не состоялось, пишет агентство.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскрыл, что сделка по полезным ископаемым на Украине будет подписана тогда, когда США сочтут это удобным.

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