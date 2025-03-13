В Кремле подтвердили визит американских переговорщиков в Москву

Песков: Американские переговорщики летят в Россию, контакты запланированы

Американские переговорщики летят в Россию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы», — сказал он.

Представитель Кремля предложит «не забегать вперед» и пообещал поделиться сведениями позже. Он подчеркнул, что сейчас идет процесс доведения до Москвы информации по итогам переговоров США и Украины в Джидде.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о получении европейской разведкой документа с потенциальными требованиями России на переговорах по Украине. Он уточнил, что Москва «работает с более продуманными вариантами» документа по данному вопросу.