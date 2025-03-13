В Кремле прокомментировали сообщения о потенциальных требованиях России по Украине

WP: Кремль работает с более продуманными вариантами документа по Украине

Москва «работает с более продуманными вариантами» документа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков газете The Washington Post (WP).

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что европейская разведка заполучила документ с потенциальными требованиями России на переговорах. Как писало издание, якобы условия Москвы включают в себя «демонтаж киевского режима». Кроме того, в документе предположительно отвергаются как недостаточные возможные уступки Украины, такие как отказ членства в НАТО и проведение выборов, в которых могут участвовать пророссийские партии.

Песков подчеркнул, что ему «неизвестно о таких рекомендациях».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не хочет забегать вперед по теме перемирия, предложенного по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. Для оценки предложенного перемирия российская сторона сначала «должна эту информацию получить» в ходе запланированных контактов Москвы и Вашингтона.