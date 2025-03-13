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15:12, 13 марта 2025Мир

В МИД отреагировали на слова западных политиков о «мяче на стороне России»

Захарова: Слова западных политиков о России искажают представление о ситуации
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Слова западных политиков, включая верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас о «мяче на стороне России» в урегулировании конфликта на Украине искажают представление о реальной ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос «Ленты.ру».

«Как очередной какой-то неуместный способ информационно сформировать искаженное представление о ситуации (...) Они придумывают какие-то информационные способы, некие формулировки и "политические затычки" для того, чтобы показать себя с наименее худшей», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что подобная риторика выглядит неуместно на фоне стремления европейских политиков эскалировать конфликт на Украине и повышения оборонных расходов.

Ранее Каллас в соцсети X приветствовала переговоры США и Украины о прекращении огня, добавив, что теперь «мяч на стороне России». Такую же формулировку использовали и другие европейские политики. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

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