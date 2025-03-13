В России захотели добиться снятия «красного флажка» с гражданской авиации

Власти РФ захотели оспорить негативный статус гражданской авиации страны

Власти РФ захотели добиться снятия «красного флажка» с гражданской авиации страны. Об этом пишут «Известия».

Чтобы оспорить негативный статус «серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов», выданный Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в 2022 году, Росавиация подготовила предложения о вступлении в диалог по этому вопросу. В материалах федерального агентства, на которые ссылается издание, также говорится, что в 2024 году в Минтранс представили аналитические данные, свидетельствующие о политическом аспекте присвоения этого статуса.

Уточняется, что ICAO приняла такое решение из-за двойной регистрации российских воздушных судов. Основатель сервиса безопасности полетов RunAvia, авиаэксперт Андрей Патраков пояснил, что большинство гражданских самолетов в России эксплуатировались в лизинге и регистрировались на Бермудских островах. Однако из-за санкций местные авиавласти аннулировали их сертификаты летной годности. После этого лайнеры начали регистрировать в России с нарушением конвенции ICAO. Контроль над их летной годностью стала осуществлять Росавиация, добавил Патраков.

Спикер подчеркнул, что из-за статуса «серьезной обеспокоенности» любое государство может отказать российским самолетам в пролете над своим воздушным пространством. При этом снятие «красного флажка», по его словам, позволит уменьшить стоимость страховок на воздушные суда, экипажи и пассажиров, а также снизить себестоимость перелетов.

В октябре 2023 года Россия заявила в ICAO о нарушении Западом правил авиасообщения. Основанием для жалобы стали неправомерные односторонние ограничения дискриминационного характера в отношении российских авиапредприятий.

