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12:10, 13 марта 2025Экономика

В России захотели маркировать еще один вид продуктов питания

«Ъ»: Минпромторг выступил за обязательную маркировку спортивного питания
Кирилл Луцюк

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

В России могут поэтапно ввести обязательную маркировку продуктов спортивного питания. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Министерством промышленности и торговли РФ.

В случае если документ вступит в силу, то изменения заработают уже с 1 сентября 2025 года.

Ведомство напоминает, что в настоящее время обязательной маркировке подлежат биологически активные добавки (БАД) к пище, а предприятия, действующие в сегменте спортивного питания, уже знакомы с особенностями работы информационной системы маркировки.

Ранее сообщалось, что с призывами включить продукты спортивного питания в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, в Минпромторг еще летом обращалась Национальная ассоциация индустрии спортивного питания. Эту инициативу тогда обосновали тем, что отсутствие маркировки способствует распространению серого импорта и подрывает доверие к отрасли.

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