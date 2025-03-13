В российском городе мошенница подарила дочери проданную 26 лет назад квартиру

В Челябинске мошенница подарила дочери квартиру, проданную 26 лет назад

В Челябинске мошенница подарила дочери квартиру, проданную 26 лет назад. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Женщина избавилась от квартиры на улице Харлова в 1999 году, однако спустя время узнала, что из-за технической ошибки она не была переоформлена на новую владелицу, и подарила жилплощадь своей дочери. В 2025 году на собрании собственников покупательница недвижимости, 70-летняя инвалид второй группы, выяснила, что не является собственницей жилья — по документам оно принадлежит дочери предыдущей хозяйки. После этого она обратилась в правоохранительные органы.

«Проверка показала, что в 2017 году при переходе на электронный документооборот вследствие техошибки право собственности на жилье вновь перешло к продавцу квартиры», — сказано в сообщении ведомства. Продавец воспользовалась этим и в том же году официально подарила квартиру родственнице.

Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 3,5 миллиона рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело.

Ранее в марте специалист по доходной недвижимости Юлия Крючкова объяснила, почему оставлять документы на квартиру в залог рискованно.