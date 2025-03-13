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11:06, 13 марта 2025Наука и техника

В зоне СВО применили систему для ночного вождения

Представитель НПП Потапов: В зоне СВО применили систему для ночного вождения
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал ТАСС

В зоне специальной военной операции (СВО) начали применять систему для ночного вождения. Об этом со ссылкой на представителя компании «Научно-производственное предприятие» (НПП) Игоря Потапова сообщает ТАСС.

«Система мультиспектрального зрения уже применяется в зоне СВО и представляет собой кейс с блоком камер, который устанавливается на крыше или капоте транспортного средства», — заявил собеседник агентства.

По его словам, очки массой 130 граммов позволяют оператору видеть дорогу при выключенном свете. Потапов добавил, что система показала свою эффективность в ходе СВО. «Система никак не выявляется в ходе радиоэлектронной разведки со стороны противника и ничего не излучает», — уточнил представитель.

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Ранее в организации «Народный фронт» сообщили, что беспилотная платформа «Сверчок», которую разработали в Казани, поможет российским военнослужащим в зоне СВО в эвакуации раненых и доставке грузов.

В феврале концерн «Калашников» рассказал, что Ижевский механический завод передал партию гладкоствольных самозарядных ружей MР-155, которые отправят в составе гуманитарной помощи от профсоюзов Удмуртии российским бойцам в зону проведения СВО.

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