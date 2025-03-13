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02:01, 13 марта 2025Наука и техника

Найдены 128 новых спутников Сатурна

The Guardian: Количество известных спутников Сатурна выросло до 274
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Nasa / EPA

Астрономы обнаружили 128 новых спутников Сатурна, увеличив их общее количество до 274. Теперь у планеты почти в два раза больше спутников, чем у всех других планет Солнечной системы вместе взятых, сообщает The Guardian.

До недавнего времени лидером по числу спутников считался Юпитер, но новые наблюдения, проведенные с помощью телескопа Canada France Hawaii, сместили его с этой позиции. Ученые применили метод «смещения и сложения», который позволяет обнаруживать тусклые объекты на фоне звездного неба, и подтвердили существование десятков ранее не зафиксированных спутников.

Все новые объекты относятся к классу нерегулярных спутников. Они имеют вытянутые орбиты и небольшие размеры, что указывает на их происхождение в результате разрушения более крупных тел. Большинство спутников попадает в так называемую «норвежскую группу», и в будущем им будут даны имена из скандинавской мифологии.

Астрономы отмечают, что наблюдения за этими объектами могут помочь лучше понять эволюцию Солнечной системы. Разбросанные группы спутников свидетельствуют о прошлых катастрофических столкновениях, а их анализ может пролить свет на процессы формирования колец Сатурна.

Несмотря на значительное расширение списка известных спутников, ученые полагают, что достигли предела возможностей современных методов. Новые технологии могут понадобиться для дальнейшего изучения далеких спутников ледяных гигантов, таких как Уран и Нептун.

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