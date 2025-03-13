Захарова высказалась об итогах переговоров США и Украины

Захарова: Предложения к России должны быть рассмотрены в ходе контактов с США

Предложения к России о прекращении огня должны быть рассмотрены в ходе контактов с США, которые пока не состоялись. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что готовы нам предложить, должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в соответствующих кабинетах в ходе соответствующих контактов, этого еще пока не произошло», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона рассматривает заявления по итогам американо-украинских переговоров как публичную риторику и не ориентируется на них, а анализирует. Она подчеркнула, что Москву «официально еще не уведомляли об итогах этого мероприятия». При этом в ходе брифинга Захарова сообщила, что контакты с представителями США возможны уже в четверг.

Ранее представитель ведомства сообщила, что Москва ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде и готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном.