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14:07, 13 марта 2025Мир

Захарова высказалась об итогах переговоров США и Украины

Захарова: Предложения к России должны быть рассмотрены в ходе контактов с США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Предложения к России о прекращении огня должны быть рассмотрены в ходе контактов с США, которые пока не состоялись. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что готовы нам предложить, должно быть рассмотрено не у микрофонов, а в соответствующих кабинетах в ходе соответствующих контактов, этого еще пока не произошло», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что российская сторона рассматривает заявления по итогам американо-украинских переговоров как публичную риторику и не ориентируется на них, а анализирует. Она подчеркнула, что Москву «официально еще не уведомляли об итогах этого мероприятия». При этом в ходе брифинга Захарова сообщила, что контакты с представителями США возможны уже в четверг.

Ранее представитель ведомства сообщила, что Москва ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде и готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном.

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