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12:20, 13 марта 2025Мир

В МИД России заявили о готовности к обсуждению с США инициатив по Украине

Захарова: РФ готова обсудить инициативы по итогам встречи США и Украины в Джидде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Россия ознакомилась с заявлением США и Украины по итогам встречи в Джидде и готова обсудить содержащиеся там инициативы в ходе будущих контактов с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 13 марта.

«Со своей стороны будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной», — сказала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что на данный момент Москва не получала никаких официальных обращений по итогам переговоров. Однако по ее словам, контакты с представителями США возможны уже в четверг.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит американских переговорщиков в Москву. Также известно, что самолет спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа пересек границу с Россией.

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