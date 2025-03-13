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15:28, 13 марта 2025Бывший СССР

Зеленский вернул себе популярность на Украине

The Economist: Если бы выборы на Украине проходили сейчас, Зеленский бы победил
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если бы президентские выборы на Украине проходили сейчас, нынешний глава государства Владимир Зеленский бы победил. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на телефонный опрос Ipsos.

В опросе приняла участие тысяча украинцев. Результаты исследования показали, что Зеленский пользуется огромной поддержкой среди населения страны после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Более семи из десяти украинцев говорят, что одобряют работу Зеленского. Восемь из десяти утверждают, что он по-прежнему является легитимным президентом, и отвергают идею выборов, пока продолжаются боевые действия.

Около 62 процентов респондентов отвергают проведение выборов до официального окончания боевых действий, еще 19 процентов рассматривают возможность их проведения только во время прекращения огня. Лишь 14 процентов опрошенных согласны с Белым домом в том, что выборы должны состояться как можно скорее. Опрос также показывает, что Зеленский получит гораздо больше голосов в первом туре, чем его ближайший потенциальный соперник — экс-глава украинской армии Валерий Залужный.

Наибольшую поддержку Зеленскому выражают женщины, молодежь и жители самых восточных регионов Украины. Залужный более популярен среди избирателей старшего возраста, которые, как правило, настроены воинственно и не желают идти на компромисс.

Ранее ЦИК Украины объяснил невозможность проведения выборов нехваткой денег. Замглавы ведомства Сергей Дубовик также сообщил о деградации украинских электоральных аналитических систем на фоне недофинансирования.

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