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03:31, 13 марта 2025Из жизни

Женщина испражнилась в штаны на свидании с будущим женихом

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени София Панелла вспомнила, как случайно испражнилась в штаны во время одного из свиданий с будущим женихом. О случившемся казусе она рассказала People.

По словам Панеллы, на том свидании они решили устроить пикник: купили сэндвичи, открыли заднюю дверь автомобиля, расстелили там пледы и стали любоваться на закат. Неожиданно женщина почувствовала что-то странное. Она заподозрила, что испачкала штаны, слегка подвигала ногами и поняла, что не ошиблась.

Панелла решила тут же во всем признаться мужчине. Поначалу он посмеялся и не поверил ей. В тот день на ней был комбинезон. Тогда Панелла встала и стянула его с себя прямо на обочине. Она переживала, что возлюбленный подумает о ней что-то не то, однако тот работал в экстренных службах, поэтому смутить его оказалось не так-то просто.

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Мужчина прикрыл возлюбленную пледами, не смущал замечаниями и смеялся только тогда, когда смеялась она сама. После Панелла поехала домой, где наконец приняла душ. С тех пор ее семья и друзья дали ей обидное прозвище.

Неловкий случай никак не помешал отношениям пары. Наоборот, Панелла оценила, насколько ее избранник оказался деликатным. «Теперь ты повязан со мной. Это навсегда», — сказала она ему тогда. Сейчас они встречаются уже шесть с половиной лет, а недавно он сделал ей предложение.

Ранее побывавшая на тысяче свиданий актриса Сьюзан Мутеси рассказала, что однажды была с ухажером на пикнике, и тот упал в пруд, пытаясь отогнать от еды уток. Ей пришлось спасать мужчину из воды, из-за чего она испортила дизайнерское платье.

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