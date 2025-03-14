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18:24, 14 марта 2025Культура

Дочь Юлии Началовой раскритиковала молодых звезд

Дочь Началовой назвала Билана, Зару и Долину достойными артистами
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: @veraldonina

Дочь покойной певицы Юлии Началовой призналась, что считает неподобающим поведение молодых исполнителей и отдает предпочтением артистам старой школы. Об этом Вера Алдонина рассказала в беседе с сайтом «Страсти».

18-летняя девушка пояснила, что однажды стала свидетельницей того, как одна из известных молодых исполнительниц закатила скандал из-за пустяка. «Для меня это был пример недопустимого поведения», — отметила она.

Алдонина также назвала имена знаменитостей, которых относит к достойным артистам. Это Александр Панайотов, Зара, Дмитрий Билан и ее крестная Лариса Долина.

Дочь Началовой подчеркнула, что поддерживает связь с крестной и обращается к ней за мудрыми советами. Однако им не удается часто видеться из-за слишком загруженных графиков.

Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл свои предпочтения в современной музыке. Он рассказал, что слушает Клаву Коку и Мари Краймбрери.

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