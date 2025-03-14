Кадыров обратился с призывом к оставшимся в Судже бойцам ВСУ

Глава Чечни Кадыров призвал сдаваться в плен оставшихся в Судже бойцов ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшихся в Судже Курской области, сдаваться в плен. Такое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

Политик отметил, что это поможет сохранить украинским солдатам жизни.

«Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней. Итог такого противостояния заведомо известен — любой враг и агрессор потерпит поражение», — написал Кадыров.

Он привел в примеру историю украинского военного Виктора, который при отступлении в Суджанском районе нарвался на мину и получил ранение в ногу. По данным главы Чечни, мужчину нашли и подобрали российские связисты.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение Суджи в Курской области.

13 марта Минобороны России объявило об освобождении Суджи. Сотрудники МЧС начали вывозить оттуда мирных жителей.