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17:06, 14 марта 2025Забота о себе

Россиянам назвали тревожные симптомы начавшейся мочекаменной болезни

Уролог Калинина назвала боль в пояснице первым симптомом мочекаменной болезни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мочекаменная болезнь опасна тем, что на начальных этапах протекает практически бессимптомно, однако есть несколько на первый взгляд безобидных признаков, которые могут на нее указывать. Их назвала «Газете.Ru» уролог-андролог Светлана Калинина.

Врач отметила, что на мочекаменную болезнь может указывать боль в пояснице. Она подчеркнула, что это самый распространенный симптом, который особенно усиливается, если камень начинает двигаться по мочеточнику. Причем боль может быть абсолютно любой: коликообразной, отдающей в пах, бедро или живот, острой или ноющей.

Указывать на начавшееся заболевание могут и такие тревожные признаки, как частые позывы в туалет и дискомфорт и боль при мочеиспускании, добавила Калинина. Также может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, уточнила она.

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Другими характерными симптомами мочекаменной болезни врач назвала незначительное количество крови в моче и изменение ее цвета и прозрачности. «Она может стать мутной, с осадком, что говорит о наличии в ней солей и кристаллов, из которых впоследствии могут формироваться камни», — пояснила уролог.

Ранее стала известна история россиянина, которому удалили из мочевого пузыря огромный камень. Семисантиметровое инородное тело совершенно не доставляло мужчине дискомфорта, и врачи случайно обнаружили его на плановом УЗИ.

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