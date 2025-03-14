Россиянам назвали тревожные симптомы начавшейся мочекаменной болезни

Уролог Калинина назвала боль в пояснице первым симптомом мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь опасна тем, что на начальных этапах протекает практически бессимптомно, однако есть несколько на первый взгляд безобидных признаков, которые могут на нее указывать. Их назвала «Газете.Ru» уролог-андролог Светлана Калинина.

Врач отметила, что на мочекаменную болезнь может указывать боль в пояснице. Она подчеркнула, что это самый распространенный симптом, который особенно усиливается, если камень начинает двигаться по мочеточнику. Причем боль может быть абсолютно любой: коликообразной, отдающей в пах, бедро или живот, острой или ноющей.

Указывать на начавшееся заболевание могут и такие тревожные признаки, как частые позывы в туалет и дискомфорт и боль при мочеиспускании, добавила Калинина. Также может возникать ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, уточнила она.

Другими характерными симптомами мочекаменной болезни врач назвала незначительное количество крови в моче и изменение ее цвета и прозрачности. «Она может стать мутной, с осадком, что говорит о наличии в ней солей и кристаллов, из которых впоследствии могут формироваться камни», — пояснила уролог.

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