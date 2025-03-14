Стало известно об отказе США продливать лицензию для расчетов за нефть из России

США не продлили лицензию, позволявшую иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. Об этом заявил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.
«Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», — отметил он. Журналист подчеркнул генеральная лицензия на покупку российской нефти «истекла вчера».
Помимо этого, Лоуренс уточнил, что такое решение — это «тактика переговоров».
Ранее сообщалось, что словацкий оператор газотранспортной системы SPP работает над созданием своей дочерней компании на Украине для транспортировки газа из России.
С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.