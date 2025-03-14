Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:24, 14 марта 2025Экономика

Стало известно об отказе США продливать лицензию для расчетов за нефть из России

Fox News: Европа больше не может покупать нефть из РФ через подсанкционные банки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Baz Ratner / Reuters

США не продлили лицензию, позволявшую иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки. Об этом заявил корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс.

«Страны Европы и наши союзники больше не могут покупать нефть из России без санкций со стороны США», — отметил он. Журналист подчеркнул генеральная лицензия на покупку российской нефти «истекла вчера».

Помимо этого, Лоуренс уточнил, что такое решение — это «тактика переговоров».

Ранее сообщалось, что словацкий оператор газотранспортной системы SPP работает над созданием своей дочерней компании на Украине для транспортировки газа из России.

С начала 2021-го по конец 2024 года суммарные объемы поставок трубопроводного газа из России в Евросоюз (ЕС) сократились на 61 процент. При этом стоимость закупок российского трубопроводного газа для стран Евросоюза за вышеуказанный период снизилась только на 9 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

    Марочко заявил об ударе по репутации Киева из-за событий в Курской области

    Самолет спецпосланника Трампа вылетел из Москвы

    Назван новый враг истребителя F-22

    51-летняя Кейт Бекинсейл снялась в прозрачном бюстгальтере и трусах-шортах

    На Украине заявили о возможном нарушении перемирия со стороны Зеленского

    Военкоры сообщили о провале ВСУ в ДНР

    Учительница вовлекла школьников в переписку со странным заключенным

    В американском аэропорту загорелся самолет

    В Германии заявили о затруднительном положении США после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше