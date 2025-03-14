Учительница вовлекла школьников в переписку со странным заключенным

Пользователь Reddit с ником Funny-Blacksmith8868 рассказал о том, как вступил в переписку с заключенным из Франции, чтобы улучшить свои знания иностранного языка. Пользователи назвали историю захватывающей и порадовались, что в итоге никто не пострадал.

По словам мужчины, написать письмо в тюрьму предложила его учительница французского языка, которая поделилась объявлением мужчины из газеты. Им с одноклассникам понравилась идея и они без лишних вопросов вступили в переписку с заключенным по имени Максим.

«Среди всех объявлений было одно от сидевшего в тюрьме строгого режима в Колорадо француза, который искал друга по переписке. (...) Разве это не был бы отличный способ отточить наши письменные языковые навыки?» — поиронизировал пользователь.

По словам мужчины, никто среди его одноклассников не думал об опасности затеи. Затем они выяснили, что собеседник был осужден за отмывание денег. Кроме того, они заметили странности в его поведении: Максим поздравил учительницу с днем рождения, хотя никто из учеников не сообщал ему эту дату. Узнав, что он выйдет на свободу через несколько лет, школьники решили прекратить общение.

Мужчина отметил, что эта история научила его задумываться о непредвиденных последствиях заданий от учителей.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как испортил отношения старшего сына, дав совет младшему сыну. Пользователи приободрили мужчину и посчитали, что он не был виноват в случившемся.