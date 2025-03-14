Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:27, 14 марта 2025Россия

В ГД оспорили конституционность закона о повышении штрафов за нарушения ПДД

Депутаты ГД оспорили конституционность закона о повышении штрафов ГИБДД
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Группа из 97 депутатов Госдумы (ГД) подготовила запрос в Конституционный суд России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что запрос пока не зарегистрирован. По мнению парламентариев, принятые поправки не соответствуют Конституции, так как «меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно». Кроме того, уточняется, что они не могут «основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений», а также «нарушать установленный порядок принятия федеральных законов».

Помимо этого, депутаты сослались на позицию Минюста, который до этого подчеркивал, что механическое увеличение санкций не может являться эффективной мерой сдерживания роста количества правонарушений.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа покинул посольство США в Москве

    В американском аэропорту загорелся самолет

    В Германии заявили о затруднительном положении США после слов Путина

    Стало известно о мести ВСУ в Херсонской области

    ВС России забрали трофеи после освобождения Суджи

    Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Туапсе

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Части россиян повысят зарплаты до октября 2025 года

    Турция попросила США смягчить санкции для закупки российского газа

    Суд оштрафовал заинтересовавшегося вступлением в ВСУ мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше