В ГД оспорили конституционность закона о повышении штрафов за нарушения ПДД

Депутаты ГД оспорили конституционность закона о повышении штрафов ГИБДД

Группа из 97 депутатов Госдумы (ГД) подготовила запрос в Конституционный суд России о конституционности норм закона о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Отмечается, что запрос пока не зарегистрирован. По мнению парламентариев, принятые поправки не соответствуют Конституции, так как «меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно». Кроме того, уточняется, что они не могут «основываться на объективных характеристиках уровня и динамики административных правонарушений», а также «нарушать установленный порядок принятия федеральных законов».

Помимо этого, депутаты сослались на позицию Минюста, который до этого подчеркивал, что механическое увеличение санкций не может являться эффективной мерой сдерживания роста количества правонарушений.