В ЛНР заявили о недостатке сил ВСУ для отбития Суджи

Марочко: У ВСУ недостаточно сил, чтобы отбить Суджу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обладают недостаточными силами для отбития Суджи. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Будут ли пытаться вооруженные формирования Украины отбивать Суджу, я глубоко сомневаюсь. Для этого нужны серьезные ресурсы, а их, как назло, у пана [президента Украины Владимира] Зеленского крайне мало», — рассказал Марочко.

По его словам, ВСУ обладают недостаточным количеством вооружений, боеприпасов и личным составом, чтобы предпринимать такие шаги.

Ранее Марочко заявил, что потеря Суджи в Курской области и переход города под контроль ВС РФ нанесли серьезный удар по репутации ВСУ. Кроме того, украинским войскам, по его мнению, потребуется много времени на восстановление после таких существенных потерь