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12:39, 14 марта 2025Забота о себе

Врач научила россиян самостоятельно справляться с черными точками

Косметолог Насонова: Справиться с комедонами поможет грамотное очищение кожи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sruilk / Shutterstock / Fotodom

Полностью убрать расширенные поры и открытые комедоны, в народе часто называемые «черными точками», нельзя, но можно уменьшить их с помощью грамотного домашнего ухода, рассказала врач-косметолог, дерматолог, дерматоонколог Валентина Насонова. Самостоятельно справляться с этим эстетическим недостатком врач научила россиян в беседе с «Лентой.ру».

Доктор обратила внимание на то, что «черные точки», — это не загрязнение кожи, а форма угревой сыпи. Темный оттенок открытых комедонов объясняется окислением кожного сала и клеток кожи внутри пор. Главной причиной их появления косметолог назвала генетическую предрасположенность и гормональные изменения. Также большое значение имеет чувствительность рецепторов кожи, которые улавливают гормоны.

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Насонова подчеркнула, что полностью справиться с «черными точками» и расширенными порами нельзя. «Если вы обладатель комбинированной или жирной кожи, можно только визуально чуть сузить поры и сократить количество "черных точек" за счет грамотного домашнего ухода и качественного очищения», — объяснила она. По словам врача, очищение должно быть регулярным, причем важно использовать деликатные средства, которые не сушат кожу.

Также Насонова рекомендовала посетить дерматолога, который поможет подобрать правильные уходовые средства.

Если у человека увеличена выработка кожного сала, можно использовать кислоты: гликолевую, азелаиновую, салициловую. Превосходно справляются с этой задачей топические ретиноиды. В случае возрастной атоничной кожи требуются дополнительно увлажняющие и омолаживающие компоненты, незаменимы антиоксиданты и ретинол

Валентина Насоновакосметолог, дерматолог, дерматоонколог

Еще одна рекомендация косметолога — обратить внимание на текстуру косметических средств, используемых в уходе. Людям с «черными точками» и расширенными порами не стоит использовать в уходе масла, плотные жирные кремы с комедогенными (вызывающими закупорку пор) компонентами в составе.

Многие пациенты самостоятельно выдавливают «черные точки» — делать это категорически нельзя, поскольку существует риск инфицирования, усиления воспаления, появления рубцов

Валентина Насоновакосметолог, дерматолог, дерматоонколог

Ранее дерматолог, косметолог Екатерина Константиновская указала на связь постоянного стресса и проблем с кожей. Она объяснила, что стресс заставляет организм активировать выработку гормонов адреналина и кортизола. Они способствуют повышению уровня сахара в крови и снижению иммунитета, что влияет на состояние кожи.

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