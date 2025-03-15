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16:36, 15 марта 2025Мир

Австралия заявила о рассмотрении инициатив по отправке миротворцев на Украину

Альбонезе: Австралия рассмотрит инициативы по отправке миротворцев на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lirio Da Fonseca / Reuters

Австралия может рассмотреть все инициативы по отправке миротворцев на Украину. Об этом рассказал премьер-министр Австралии Энтони Альбонезе в своем заявлении, опубликованном на его странице в социальной сети X.

«Австралия поддерживает любой значимый прогресс в установлении справедливого и прочного мира на Украине. (...) Но необходимо будет оказать давление на Россию, чтобы она действовала добросовестно», — написал он.

По словам австралийского премьера, Канберра всегда открыта для рассмотрения любых новых предложений по поддержке Украины, однако миротворческие миссии по определению требуют предварительного условия мира.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони говорила, что итальянские военные не будут принимать участия в военной миссии на Украине. Однако она отметила, что Рим намерен продолжать работать с европейскими партнерами и США над определением гарантий безопасности для Киева.

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