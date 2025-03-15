Италия отказалась принимать участие в военной миссии на Украине

Премьер Мелони: Италия не станет отправлять военную миссию на Украину

Итальянские военные не будут принимать участия в военной миссии на Украине. Об этом со ссылкой на заявлении пресс-службы председателя правительства Италии сообщает ТАСС.

Премьер-министр республики Джорджа Мелони в субботу, 15 марта, приняла участие в посвященной Украине видеоконференции, на которой присутствовали лидеры около 25 западных стран. Конференция была инициирована премьер-министром Великобритании Киром Стармером. По итогам конференции Мелони отказалась от перспективы отправлять солдат на Украину.

«Премьер-министр подтвердила, что Италия намерена продолжать работать с европейскими партнерами и США над определением прочных и эффективных гарантий безопасности [Украине]. Она также подтвердила, что не предусмотрено никакое участие страны в вероятной военной миссии на земле», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Мелони предложила применить пятую статью НАТО к Украине, не принимая ее в альянс. По мнению итальянского премьера, так можно гарантировать Киеву долгосрочную и эффективную безопасность.

Мелони неоднократно говорила, что выступает против идеи Великобритании и Франции отправить контингент европейских военных на Украину. По мнению итальянского премьера, ключевым вопросом для европейских политиков должна стать выработка условий справедливого и длительного мира, включающего гарантии безопасности для Украины.