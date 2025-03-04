Премьер Италии высказалась об идее отправки европейских военных на Украину

Премьер Италии Мелони отказалась направлять войска на Украину

Италия не будет отправлять войска на Украину в рамках контингента Европейского союза (ЕС), заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в эфире телеканала Rai1.

«Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — высказалась политик.

Мелони раскритиковала предложение Великобритании и Франции по отправке контингента европейских военных и отказалась участвовать в его реализации из-за сомнений в эффективности. По мнению итальянского премьера, ключевым вопросом для европейских политиков должна стать выработка условий справедливого и длительного мира, включающего гарантии безопасности для Украины.

Ранее Венгрия сорвала разработку пакета военной помощи ЕС Украине. Как сообщается, Евросоюз приостановил разработку пакета военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро.