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12:28, 4 марта 2025Мир

Премьер Италии высказалась об идее отправки европейских военных на Украину

Премьер Италии Мелони отказалась направлять войска на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Италия не будет отправлять войска на Украину в рамках контингента Европейского союза (ЕС), заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в эфире телеканала Rai1.

«Мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат на Украину», — высказалась политик.

Мелони раскритиковала предложение Великобритании и Франции по отправке контингента европейских военных и отказалась участвовать в его реализации из-за сомнений в эффективности. По мнению итальянского премьера, ключевым вопросом для европейских политиков должна стать выработка условий справедливого и длительного мира, включающего гарантии безопасности для Украины.

Ранее Венгрия сорвала разработку пакета военной помощи ЕС Украине. Как сообщается, Евросоюз приостановил разработку пакета военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро.

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