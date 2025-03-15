Экономист спрогнозировал будущее окрепшего рубля

Экономист Беляев: Укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится

Вероятно, укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится, спрогнозировал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О будущем национальной валюты специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Прогноз сейчас — это самое неблагодарное дело. Мы можем прогнозировать, опираясь на экономические факторы, ослабление рубля по отношению к доллару в долгосрочной перспективе. Потому что у нас и по прогнозу Минэкономразвития, и по прогнозу ЦБ, и по прогнозу западных исследовательских структур темпы роста экономики на ближайшие два года ожидаются не больше двух процентов. С экономической точки зрения это депрессия. А там, где есть депрессия, там национальная валюта сильной быть не может, особенно если ее сравнивать с валютой той страны, где с экономикой дело обстоит получше», — объяснил Беляев.

В перспективе по курсу рубля снижение по отношению к доллару. Но на фоне этой долгосрочной тенденции могут быть участки, где рубль может временно укрепляться под влиянием конъюнктурных факторов Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Экономист рассказал, что сейчас идет укрепление рубля, но у этого есть пределы. По его словам, скоро начнется возврат национальной валюты по отношению к курсу доллара к естественным цифрам: в районе 89-90 рублей, а за этим последует дальнейшее ослабление.

«Но тут есть еще один фактор. Центробанк устанавливает курс рубля на основании внебиржевых сделок, то есть в чистом виде спекулятивных — на основании данных рынка Форекс. Спекулятивный рынок спрогнозировать невозможно. Кроме того, есть такое представление, что Центробанк корректирует эти данные. Соответственно, это совершенно непрогнозируемая вещь», — добавил специалист.

Единственное, что можно спрогнозировать с достаточной уверенностью, это то, что в долгосрочной перспективе рубль незначительно будет снижаться по отношению к доллару. К концу этого года он может быть в районе минимум 110 рублей за доллар Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Официальный курс американской валюты на 15-17 марта ЦБ установил на уровне в 85,57 рубля. В пятницу, 14 числа, котировки находились на отметке в 86,62 рубля. Таким образом, руководство регулятора понизило курс доллара на 1,05 рубля. Котировки европейской валюты ЦБ понизил на 65 копеек — с 94,26 до 93,61 рубля.