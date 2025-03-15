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19:20, 15 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист спрогнозировал будущее окрепшего рубля

Экономист Беляев: Укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетКурс доллара:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Вероятно, укрепление рубля по отношению к доллару скоро прекратится, спрогнозировал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О будущем национальной валюты специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Прогноз сейчас — это самое неблагодарное дело. Мы можем прогнозировать, опираясь на экономические факторы, ослабление рубля по отношению к доллару в долгосрочной перспективе. Потому что у нас и по прогнозу Минэкономразвития, и по прогнозу ЦБ, и по прогнозу западных исследовательских структур темпы роста экономики на ближайшие два года ожидаются не больше двух процентов. С экономической точки зрения это депрессия. А там, где есть депрессия, там национальная валюта сильной быть не может, особенно если ее сравнивать с валютой той страны, где с экономикой дело обстоит получше», — объяснил Беляев.

В перспективе по курсу рубля снижение по отношению к доллару. Но на фоне этой долгосрочной тенденции могут быть участки, где рубль может временно укрепляться под влиянием конъюнктурных факторов

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Экономист рассказал, что сейчас идет укрепление рубля, но у этого есть пределы. По его словам, скоро начнется возврат национальной валюты по отношению к курсу доллара к естественным цифрам: в районе 89-90 рублей, а за этим последует дальнейшее ослабление.

«Но тут есть еще один фактор. Центробанк устанавливает курс рубля на основании внебиржевых сделок, то есть в чистом виде спекулятивных — на основании данных рынка Форекс. Спекулятивный рынок спрогнозировать невозможно. Кроме того, есть такое представление, что Центробанк корректирует эти данные. Соответственно, это совершенно непрогнозируемая вещь», — добавил специалист.

Единственное, что можно спрогнозировать с достаточной уверенностью, это то, что в долгосрочной перспективе рубль незначительно будет снижаться по отношению к доллару. К концу этого года он может быть в районе минимум 110 рублей за доллар

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Официальный курс американской валюты на 15-17 марта ЦБ установил на уровне в 85,57 рубля. В пятницу, 14 числа, котировки находились на отметке в 86,62 рубля. Таким образом, руководство регулятора понизило курс доллара на 1,05 рубля. Котировки европейской валюты ЦБ понизил на 65 копеек — с 94,26 до 93,61 рубля.

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