Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла особенности его общения с Путиным

Эйсмонт заявила, что у Лукашенко много неформального общения с Путиным

У президента Белоруссии Александра Лукашенко много неформального общения с главой России Владимиром Путиным в ходе визита в РФ. Об особенностях общения лидеров двух государств рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, ее комментарий приводит телеканал NEWS.BY в Telegram.

«Конечно, много [неформального общения], впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку», — высказалась она.

Ранее Лукашенко заявил о «тайных» звонках Путину с Украины и из-за рубежа, а также раскрыл детали о контактах с Украиной через «окна» на границе. По словам белорусского президента, Путину поступали звонки с Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность.

До этого глава Белоруссии высказался об отсутствии договороспособных чиновников на Украине. Он также признался, что не видит у Киева страстного желания разговаривать с Минском и Москвой.