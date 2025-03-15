Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:24, 15 марта 2025Бывший СССР

Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла особенности его общения с Путиным

Эйсмонт заявила, что у Лукашенко много неформального общения с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

У президента Белоруссии Александра Лукашенко много неформального общения с главой России Владимиром Путиным в ходе визита в РФ. Об особенностях общения лидеров двух государств рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, ее комментарий приводит телеканал NEWS.BY в Telegram.

«Конечно, много [неформального общения], впрочем, как и обычно. Потому что характер отношений дружеский, глубокий, я бы сказала, беспрецедентный, именно личный, что, в первую очередь, работает на общегосударственную союзную повестку», — высказалась она.

Ранее Лукашенко заявил о «тайных» звонках Путину с Украины и из-за рубежа, а также раскрыл детали о контактах с Украиной через «окна» на границе. По словам белорусского президента, Путину поступали звонки с Украины и от зарубежных представителей, это была непубличная договоренность.

До этого глава Белоруссии высказался об отсутствии договороспособных чиновников на Украине. Он также признался, что не видит у Киева страстного желания разговаривать с Минском и Москвой.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о появлении у Украины ракеты «Длинный Нептун». Что на это ответили в России?

    Трамп назначил спецпосланника по Украине

    На Западе отреагировали на слова Зеленского об «успехе» операции в Курской области

    Почти миллион протестующих вышли на улицы в Сербии

    «Локомотив» победил «Динамо» в матче РПЛ

    Число пострадавших в ДТП в центре Москвы увеличилось

    Вэнс назвал виновного в перепалке в Белом доме

    Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла особенности его общения с Путиным

    Раскрыты новые подробности о врезавшемся в толпу людей в Москве водителе

    Публикация Зеленского вызвала возмущение на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше