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10:50, 15 марта 2025Культура

У звезды «Брата-2» обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

У актера Виктора Сухорукова обнаружили серьезные осложнения после инфаркта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Виктор Сухоруков

Виктор Сухоруков. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

У звезды «Брата-2», актера Виктора Сухорукова, обнаружили осложнения после острого инфаркта миокарда. О серьезных проблемах со здоровьем у артиста сообщает Telegram-канал Shot.

По данным авторов публикации, Сухорукова экстренно госпитализировали из дома 1 марта — у 73-летнего актера из носа внезапно пошла кровь. В больнице народному артисту провели срочную операцию на сердце — коронарное шунтирование. Если бы скорую вызвали позже, последствия могли бы быть еще более серьезными.

После операции Сухорукову пришлось пройти обширное обследование. В ходе него выяснилось, что сосуды актера сильно изношены, — есть риск инсульта. Сейчас артист находится в стационаре и проходит терапию, а после выписки из больницы ему придется соблюдать строгую диету.

Ранее Сухоруков рассказал, что чувствовал себя отлично до того, как его госпитализировали с инфарктом. Также он отметил, что благодарен российским врачам за спасение. В ходе операции оказалось, что случившийся инфаркт уже второй для Сухорукова, о чем он даже не знал.

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