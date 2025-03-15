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23:28, 14 марта 2025Россия

В России захотели актуализировать перечень показаний для аборта

Минздрав России предложил изменить перечень показаний для аборта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Минздрав России подготовил приказ проекта об изменении перечня показаний для прерывания беременности. В пресс-службе ведомства отметили, что акцент сделан на более тяжелых состояниях, передает ТАСС.

«В проекте приказа проведены уточнение и систематизация заболеваний и состояний, являющихся причиной необходимости прерывания беременности в связи с угрозой жизни матери», — уточнили в ведомстве.

К подобным состояниям планируют отнести наличие устойчивых нарушений функции органов и систем, а также поражение жизненно важных органов и резистентность к терапии, пояснили в Минздраве.

Кроме того, там отметили, что актуализация перечня стала возможна благодаря тому, что медицина в России постоянно развивается, появляются новые методы диагностики и лечения. Это позволяет оказывать всю необходимую помощь беременной для того, чтобы сохранить ее здоровье и поспособствовать вынашиванию плода.

Ранее депутаты в Санкт-Петербурге разработали законопроект, которым предлагается штрафовать врачей, склоняющих женщин к аборту.

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