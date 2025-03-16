Бойцы ВСУ вывалились из подбитой БРДМ на полном ходу и попали на видео

Бойцы ВСУ вывалились из подбитой российскими военными БРДМ на полном ходу

Пилоты 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии побили технику противника с помощью дронов «Князь Вандал Новгородский». Видео, снятое восточнее Красноармейска (украинское название — Покровск), опубликовано в Telegram-канале «Два майора».

На кадрах бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вываливаются из подбитой бронированной разведывательно-дозорной машины (БРДМ) на полном ходу. Их товарищи едут дальше.

Ранее сообщалось, что артиллерийские расчеты группировки войск «Центр» поразили позиции бойцов Вооруженных сил Украины у Красноармейска. «Артиллерийские расчеты группировки "Центр" накрыли плотным огнем позиции боевиков 32-й бригады ВСУ на покровском направлении», — сообщили военкоры.