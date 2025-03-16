Экономист дала прогноз по ставкам по вкладам

Финансист Ермилова: Ставки по вкладам останутся на высоком уровне около года

Ситуация со ставками по вкладам, которые держатся на высоком уровне, будет сохраняться около года. Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В то же время она отметила, что после указанного периода произойдет снижение. «После того как ставки все же начнут снижаться, можно выбрать разные стратегии, чтобы не только сберечь накопления, но и приумножить их», — добавила экономист.

По словам Ермиловой, можно вложить деньги в облигации. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий. Другим вариантом собеседница агентства назвала вложение в акции топовых компаний.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада. «Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент», — пояснил он.