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08:06, 16 марта 2025Экономика

Экономист дала прогноз по ставкам по вкладам

Финансист Ермилова: Ставки по вкладам останутся на высоком уровне около года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Ситуация со ставками по вкладам, которые держатся на высоком уровне, будет сохраняться около года. Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

В то же время она отметила, что после указанного периода произойдет снижение. «После того как ставки все же начнут снижаться, можно выбрать разные стратегии, чтобы не только сберечь накопления, но и приумножить их», — добавила экономист.

По словам Ермиловой, можно вложить деньги в облигации. Также можно инвестировать в драгоценные металлы — золото, серебро, платина и палладий. Другим вариантом собеседница агентства назвала вложение в акции топовых компаний.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада. «Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент», — пояснил он.

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