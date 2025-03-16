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11:54, 16 марта 2025Россия

Названы дата и место отпевания духовника патриарха Кирилла

РПЦ: Отпевание духовника патриарха схиархимандрита Илия пройдет 18 марта
Екатерина Ештокина
Архимандрит Илий

Архимандрит Илий. Фото: Saint-Petersburg Theological Academy

Названы дата и место отпевания духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни архимандрита Илия (Ноздрина). Соответствующая информация появилась на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что прощание назначено во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь 18 марта.

Схиархимандрит Илий ушел из жизни на 94-м году жизни 15 марта. Известно, что среди православных схиархимандрит Илий считался одним из наиболее известных и авторитетных старцев современности.

Илий был возведен в сан схиархимандрита (высший сан монашествующих священников — прим. «Ленты.ру») 4 апреля 2010 года на Пасху в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве.

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