Овечкин побил очередной рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил очередной рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист забросил больше всего шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за один календарный месяц. Во встрече против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин отметился голом. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 158-м в карьере, оформленным в марте.
У Гретцки было 157 голов в одном месяце.
Также Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до семи голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.
Ранее НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».