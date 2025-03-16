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10:42, 16 марта 2025Спорт

Овечкин побил очередной рекорд Гретцки

Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов за один календарный месяц
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Gonzales / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил очередной рекорд канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеист забросил больше всего шайб в матчах регулярных чемпионатов НХЛ за один календарный месяц. Во встрече против «Сан-Хосе Шаркс» Овечкин отметился голом. Для 39-летнего россиянина этот гол стал 158-м в карьере, оформленным в марте.
У Гретцки было 157 голов в одном месяце.

Также Овечкин сократил отставание от Гретцки в гонке снайперов НХЛ до семи голов. Теперь в активе 38-летнего российского форварда 887 заброшенных шайб.

Ранее НХЛ обновила прогноз о сроках, когда Овечкин сможет побить бомбардирский рекорд Гретцки. При сохранении такой результативности россиянин сможет обойти рекорд Гретцки 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

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