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16:06, 16 марта 2025Силовые структуры

Подозреваемого в убийстве известного украинского неонациста отправили под стражу

Подозреваемого в убийстве неонациста Ганула отправили под стражу на два месяца
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Сергея Шалаева, подозреваемого в убийстве известного украинского неонациста Демьяна Ганула, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что его арестовали до 12 мая без права внесения залога.

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). Он основал собственную организацию «Уличный фронт». В 2014 году Ганул принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

В 2022 году Ганул подал петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением внести в школьную программу предмет «Русофобия». В тексте обращения националист заявил, что после начала боевых действий на Украине ненависть граждан страны ко всему российскому многократно выросла.

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