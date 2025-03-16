Подозреваемый в убийстве известного украинского неонациста признал вину

Подозреваемый в убийстве неонациста Демьяна Ганула Шалаев признал вину

Сергей Шалаев, подозреваемый в убийстве известного украинского неонациста Демьяна Ганула, признал вину. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

Уточняется, что фигурант дела признал вину в убийстве Ганула во время судебного заседания.

Ранее сообщалось, что суд на Украине отправил Шалаева под стражу на два месяца без права внесения залога.

Перед этим стал известен возможный мотив убийства Ганула. Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов заявил, что с неонацистом могли расправиться из мести.

Ганул был выходцем из «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация). В 2014 году он принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.